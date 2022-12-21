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Авто

Новий кросовер "Москвич" продаватимуть за ціною Toyota RAV4 та Camry (фото)

Новий Москвич 3, новий москвич, кросовер москвич, москвич 3, кросовер москвич 3
Фото: РБК | "Москвич 3" коштуватиме від 28 000 доларів

Новий "Москвич 3" виявився однією з найдорожчих моделей у своєму сегменті. Кросовер на 60% дорожчий за китайський аналог від JAC.

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Стала відома ціна "Москвич-3" на російському ринку. Кросовер виявився дуже дорогим, як для китайської моделі – від 1,97 млн рублів ($28 000). Про це повідомляється на офіційному сайті бренду.

За ці гроші на українському ринку можна купити Toyota RAV4 та й базовий седан Camry коштує практично стільки ж. Також варто зазначити, що в нашій країні продається JAC S3 — це дорестайлінгова версія моделі JS3, яку й перетворили на "Москвич 3". Він на 60% дешевший — коштує в еквіваленті 17 400 доларів за початкову версію.

Новий Москвич 3, новий москвич, кросовер москвич, москвич 3, кросовер москвич 3 Fullscreen
Кросовер на 60% дорожчий за китайський аналог JAC
Фото: "За рулем"

За $28 000 запропонована початкова версія з 1,5-літровим 150-сильним турбомотором і 5-ступінчастою механічною КПП. Ціни на дорожчі варіанти й електромобіль "Москвич 3е" поки що не оголошені, але очевидно вони перевищать 30 000 доларів.

Спочатку новий "Москвич 3" буде доступний лише в 11 автосалонах. Машини першої партії запропонують у чорному, білому, червоному, сірому та блакитному кольорах.

Новий Москвич 3, новий москвич, кросовер москвич, москвич 3, кросовер москвич 3 Fullscreen
Спочатку модель з'явиться лише в 11 автосалонах
Фото: РБК

Нагадаємо, що збирання JAC JS3 під брендом "Москвич" стартувало наприкінці листопада. По суті, кросоверу в Москві лише прикручують колеса – машини приходять з Китаю вже готовими. На підприємстві навіть не запущений конвеєр. У такий спосіб до кінця року хочуть зібрати 600 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилася нова сімка BMW. Седан уже сфотографували в Одесі.