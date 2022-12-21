Новый кроссовер "Москвич" будут продавать по цене Toyota RAV4 и Camry (фото)

Новый "Москвич 3" оказался одной из самых дорогих моделей в своем сегменте. Кроссовер на 60% дороже китайского аналога от JAC.

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Стала известна цена "Москвич 3" на российском рынке. Кроссовер оказался весьма дорогим, как для китайской модели — от 1,97 млн рублей ($28 000). Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

За эти деньги на украинском рынке можно купить Toyota RAV4, да и базовый седан Camry стоит практически столько же. Также следует отметить, что в нашей стране продается JAC S3 — это дорестайлинговая версия модели JS3, которую и превратили в "Москвич 3". Он на 60% дешевле — стоит в эквиваленте 17 400 долларов за начальную версию.

[ + – ] Кроссовер на 60% дороже китайского аналога JAC Фото: "За рулем"

За $28 000 предложена начальная версия с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором и 5-ступенчатой механической КПП. Цены на более дорогие варианты и электромобиль "Москвич 3е" пока не объявлены, но очевидно они превысят 30 000 долларов.

Поначалу новый "Москвич 3" будет доступен только в 11 автосалонах. Машины первой партии предложат в черном, белом, красном, сером и голубом цветах.

[ + – ] Поначалу модель появится только в 11 автосалонах Фото: РБК

Напомним, что сборка JAC JS3 под брендом "Москвич" стартовала в конце ноября. По сути, кроссоверу в Москве только прикручивают колеса – машины приходят из Китая уже готовыми. На предприятии даже не запущен конвейер. Таким способом до конца года хотят собрать 600 авто.

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