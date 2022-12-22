По стопам "Москвича": новые Lada будут копиями китайских автомобилей

В линейке Lada появятся кроссоверы и седаны C и D-класса. Их будут выпускать в Санкт-Петербурге на бывшем предприятии Nissan.

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Бывший завод Nissan в РФ перейдет под контроль "АвтоВАЗа". На предприятии в Санкт-Петербурге планируют наладить выпуск новых моделей, причем представители российского автопроизводителя даже не скрывают, что это будут китайские автомобили с логотипами Lada. Об этом сообщает сайт Drom со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗ".

Новые Lada анонсировал руководитель компании Максим Соколов — это будут кроссоверы и седаны C и D-класса. Их сборку планируют начать во второй половине 2023 года.

"Раскрывать сейчас все секреты мы не будем, до последнего они держатся автопроизводителями "под покрывалом", но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada и будут производиться в тех сегментах, которые не будут конкурировать с той продукцией, которая сегодня выпускается на Волжском автомобильном заводе. Мы находимся в завершающей стадии с нашими партнерами, как только будут подписаны меморандумы, мы сразу представим их общественности", — заявил Максим Соколов.

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Таким образом, "АвтоВАЗ" пойдет по пути "Москвича", который собирает китайские JAC. Машины приходят в РФ уже готовыми: им только прикручивают колеса и клеят логотипы российского бренда.

Примечательно, что в "АвтоВАЗ" анонсируют новые модели, но при этом не способны возобновить выпуск самых дорогих Lada. Седан и универсал Vesta вернутся на конвейер не ранее весны 2023 года, а кроссовер Lada X-Ray и вовсе сняли с производства.

Напомним, что завод Nissan в Санкт-Петербурге был продан российскому государственному институту НАМИ за символическую сумму в 1 евро. Предприятие не работает с весны, ведь японский автопроизводитель осудил войну, поддержал санкции против РФ и выделил помощь Украине.

Также Фокус сообщал, что новый "Москвич" оказался весьма дорогим — он стоит на уровне Toyota RAV4 и Camry.