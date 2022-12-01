Будни импортозамещения: в РФ планируют возобновить выпуск 60-летних двигателей

Карбюраторный двигатель ЗМЗ-523 выпускали с 1963 года и ставили преимущественно на автобусы ПАЗ. Он простой по конструкции, но отличается повышенным расходом топлива.

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В России рассматривают возможность возобновления производства бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-523. Их разработали еще в начале 60-х годов. Об этом сообщает сайт Quto.ru.

Двигатель ЗМЗ-523 выпускали на Заволжском моторном заводе с 1963 года. Этот 4,7-литровый карбюраторный V8 являлся слегка доработанной версией мотора ЗМЗ-53, созданного во второй половине 50-х годов.

[ + – ] В основном моторами ЗМЗ-523 оснащали автобусы ПАЗ-3205

Восьмерку мощностью 128-138 л. с. устанавливали на грузовики ГАЗ-3308 и автобусы ПАЗ-3205. Архаичный мотор имеет простую конструкцию, однако отличается очень большим расходом топлива.

В 2021 году выпуск устаревшего V8 прекратили и всего было собрано около 6,5 миллионов двигателей. Однако теперь в условиях санкций в РФ прекращены поставки ряда импортных моторов, а отсутствие иностранных комплектующих делает невозможным выпуск более современных российских двигателей.

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На Заволжском моторном заводе считают, что старый ЗМЗ-523 будет пользоваться спросом. Мол, перевозчики, использующие автобусы ПАЗ, заинтересованы в возобновлении его выпуска. Производство двигателя могут наладить в 2023 году в бензиновой и газовой модификациях.

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