Будні імпортозаміщення: у РФ планують відновити випуск 60-річних двигунів

Карбюраторний двигун ЗМЗ-523 випускали з 1963 року та ставили переважно на автобуси ПАЗ. Він простий за конструкцією, але відрізняється підвищеною витратою палива.

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У Росії розглядають можливість поновлення виробництва бензинових двигунів сімейства ЗМЗ-523. Їх розробили ще на початку 60-х. Про це повідомляє сайт Quto.ru.

Двигун ЗМЗ-523 випускали на Заволзькому моторному заводі з 1963 року. Цей 4,7-літровий карбюраторний V8 був трохи доопрацьованою версією двигуна ЗМЗ-53, створеного в другій половині 50-х років.

[ + – ] Здебільшого двигунами ЗМЗ-523 оснащували автобуси ПАЗ-3205

Вісімку потужністю 128-138 к. с. встановлювали на вантажівки ГАЗ-3308 та автобуси ПАЗ-3205. Архаїчний мотор має просту конструкцію, проте відрізняється дуже великою витратою палива.

У 2021 році випуск застарілого V8 припинили, й всього зібрали близько 6,5 мільйона двигунів. Однак тепер в умовах санкцій у РФ припинено постачання низки імпортних моторів, а відсутність іноземних деталей для комплектування унеможливлює випуск сучасніших російських двигунів.

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На Заволзькому моторному заводі вважають, що старий ЗМЗ-523 матиме попит. Мовляв, перевізники, які використовують автобуси ПАЗ, зацікавлені у відновленні його випуску. Виробництво двигуна можуть налагодити у 2023 році у бензиновій та газовій модифікаціях.

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