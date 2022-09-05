Назад в 80-е: новые УАЗы получили устаревшие двигатели стандарта Евро-0

Двигатели эко-стандарта Евро-0 предлагают для внедорожников УАЗ Хантер и микроавтобусов СГР. Новые версии подешевели менее, чем на 500 долларов.

Ульяновский автозавод продолжает упрощать свои модели. Ранее в линейке УАЗ появились модели без ABS и подушек безопасности и с двигателями эко-стандарта Евро-2, а теперь в продажу поступили версии с еще более архаичными моторами класса Евро-0. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Начиная с сентября внедорожники UAZ Hunter и автомобили семейства УАЗ СГР (больше известные как "Буханка") стали доступны с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л. с. Он соответствует экологическому стандарту Евро-0, который действовал с 1988 по 1992 годы.

[ + – ] УАЗ "Буханка" предложили с мотором эко-класса Евро-0

Напомним, ранее в РФ официально разрешили выпуск автомобилей с двигателями класса Евро-2, но в отдельных случаях по специальному разрешению можно наладить производство и моторов стандарта Евро-0. Таким авто запрещен выезд за пределы России.

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Примечательно, что параллельно в производстве остались и УАЗ с двигателями класса Евро-5. Модели уровня Евро-0 дешевле на 20-25 тыс. рублей ($325-410). Тем не менее, они ощутимо дороже, чем модели 2021 года, даже несмотря на упрощенные моторы отсутствия систем безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в РФ падают уже восьмой месяц подряд.