Обвал продолжается: авторынок РФ падает восьмой месяц подряд

Больше трети проданных автомобилей в РФ — продукция "АвтоВАЗа". В условиях санкций импорт авто в Россию осуществляется только из Китая.

За август в РФ продали 42 593 новых легковых автомобиля. Это на 63,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Автостат".

По сравнению с июлем отмечен рост рынка на 20%, однако этого удалось добиться исключительно благодаря увеличению объемов производства Lada в упрощенных версиях без ABS и подушек безопасности.

[ + – ] Доля Lada на рынке выросла до 36,9%

Доля "АвтоВАЗа" на российском рынке за август выросла до 36,9% против 19,6% голом ранее. Всего продано 15 737 Lada — в 4 раза больше, чем автомобилей бренда Kia, занимающего второе место.

Кроме того, увеличивается доля китайских авто на рынке: в ТОП-5 лидеров — сразу три марки из Поднебесной. Обусловлено это тем, что стабильный импорт авто в РФ идет фактически только из этой страны.

[ + – ] Среди моделей с большим отрывом лидирует Lada Granta

Самая популярная модель авто в РФ – Lada Granta (11 302 проданных авто). Далее с большим отставанием следуют Haval Jolion (2049 авто), Lada Vesta (1880), Geely Coolray (1599) и Chery Tiggo 7 Pro (1595).

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Всего за 8 месяцев 2022 года в России продали 430 035 легковых авто — на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж за это время показали лишь два бренда — Exeed и Genesis. Наибольшее падение отмечено у Volkswagen (-74,1%).

Ранее Фокус сообщал, что цена Lada Vesta 2022 подскочила в три раза — бюджетная модель стоит на уровне Toyota Camry.