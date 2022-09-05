Обвал триває: авторинок РФ падає восьмий місяць поспіль

Понад третину проданих автомобілів у РФ — продукція "АвтоВАЗу". В умовах санкцій імпорт авто до Росії здійснюється лише з Китаю.

За серпень у РФ продали 42 593 нових легкових автомобілів. Це на 63,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє агентство "Автостат".

Якщо порівняти з липнем, виділено ріст ринку на 20%, проте цього вдалося досягти лише завдяки збільшенню обсягів виробництва Lada у спрощених версіях без ABS та подушок безпеки.

[ + – ] Частка Lada на ринку зросла до 36,9%

Частка "АвтоВАЗу" на російському ринку за серпень зросла до 36,9% проти 19,6% роком раніше. Усього продано 15 737 Lada — у 4 рази більше, ніж автомобілів бренду Kia, що займає друге місце.

Крім того, збільшується частка китайських авто на ринку: у ТОП 5 лідерів — одразу три марки з Піднебесної. Зумовлено це тим, що стабільний імпорт авто в РФ йде фактично лише з цієї країни.

[ + – ] Серед моделей із великим відривом лідирує Lada Granta

Найпопулярніша модель авто у РФ — Lada Granta (11 302 проданих авто). Далі з великим відставанням слідують Haval Jolion (2049 авто), Lada Vesta (1880), Geely Coolray (1599) та Chery Tiggo 7 Pro (1595).

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Усього за 8 місяців 2022 року в Росії продали 430 035 легкових авто — на 59,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання продажів за цей час показали лише два бренди — Exeed та Genesis. Найбільше падіння зафіксовано у Volkswagen (-74,1%).

Раніше Фокус повідомляв, що ціна Lada Vesta 2022 підскочила втричі — бюджетна модель стоїть на рівні Toyota Camry.