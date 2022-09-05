Назад у 80-ті: нові УАЗи отримали застарілі двигуни стандарту Євро-0

Двигуни екостандарту Євро-0 пропонують для позашляховиків УАЗ "Хантер" і мікроавтобусів СГР. Нові версії подешевшали менш ніж на 500 доларів.

Ульянівський автозавод продовжує спрощувати свої моделі. Раніше в лінійці УАЗ з'явилися моделі без ABS і подушок безпеки та з двигунами екостандарту Євро-2, а тепер у продаж надійшли версії із ще архаїчнішими моторами класу Євро-0. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Починаючи з вересня, позашляховики UAZ Hunter і автомобілі сімейства УАЗ СГР (більше відомі як "Буханка") стали доступні з 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 112 к. с. Він відповідає екологічному стандарту Євро-0, який діяв із 1988 по 1992 роки.

[ + – ] УАЗ "Буханка" запропонували з мотором еко-класу Євро-0

Нагадаємо, раніше в РФ офіційно дозволили випуск автомобілів із двигунами класу Євро-2, але в окремих випадках за спеціальним дозволом можна налагодити виробництво та моторів стандарту Євро-0. Таким авто заборонено виїзд за межі Росії.

Важливо

Від творців iPhone: розкрито подробиці електрокара Luxgen із запасом ходу 700 км (фото)

Примітно, що паралельно у виробництві залишились і УАЗ із двигунами класу Євро-5. Моделі рівня Євро-0 дешевші на 20–25 тис. рублів ($325–410). Тим не менш, вони відчутно дорожчі, ніж моделі 2021 року, навіть незважаючи на спрощені двигуни відсутності систем безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в РФ падають уже восьмий місяць поспіль.