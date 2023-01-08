"Аналогів немає": у Криму розробляють електромобіль УАЗ "Буханка"

УАЗ-452 або "Буханка" — найстаріша модель авто із тих, які випускаються нині у світі. Створити її електричну версію марно намагалися ще у 70-х роках.

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В окупованому Криму працюють над електричним УАЗ-452. Нову версію давно застарілого мікроавтобуса мають представити влітку цього року. Про це повідомляє ТАСС.

Електромобіль УАЗ "Буханка" створює науково-виробниче підприємство "Елькафа". Вона підписала угоду з УАЗ — підприємство допомагає у розробці та постачає автомобілі без моторів.

[ + – ] Електромобіль УАЗ-452 розробляли ще у 70-х роках

Випробування електрокара стартують навесні у гірському та степовому Криму. Після цього планується розпочати переобладнання стандартних УАЗ-452 на електричні та збирання їх малими партіями. Також пропонують продавати комплекти силових установок, щоб власники мікроавтобусів могли самотужки переробити їх в електромобілі.

Характеристики УАЗ-452 з електромотором не розголошують, але відомо, що архаїчна конструкція не пристосована для установки великої батареї. Заявлено, що розробляють суто електричну версію і варіант із бензиновим мотор-генератором, що збільшує запас ходу.

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УАЗ-452 СГР, прозваний "Буханкою", — найстаріша модель авто у світі, яку випускають нині: з мінімальними змінами її виробляють з 1965 року. Мікроавтобус не відповідає сучасним вимогам безпеки, а нещодавно його почали оснащувати застарілим мотором екологічного стандарту Євро-0. Примітно, що електромобілі УАЗ-452 намагалися розробляти ще в 70-х, проте далі за випробуваної партії зі 100 машин справа не пішла.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ поставили хрест на електромобілі УАЗ Хантер. Його розробляли у Чехії.

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