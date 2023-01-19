Назад у майбутнє: у РФ повернули у виробництво застарілий 60-річний двигун

Двигун ЗМЗ-523 веде свій родовід з 1963 року. З робочим об'ємом 4,7 л він розвиває всього 124 к. с. та відрізняється підвищеною витратою палива.

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У Росії відновили виробництво двигуна ЗМЗ-523 Його розробили ще на початку 60-х років. Про це повідомляє сайт Дром.

Цей V8 є трохи покращеною модифікацією двигуна ЗМЗ-53, що випускався на Заволзькому моторному заводі з 1963 року. Усього зібрали близько 6,5 мільйонів цих моторів.

[ + – ] Здебільшого двигунами ЗМЗ-523 оснащували автобуси ПАЗ-3205

Бензиновий двигун ЗМЗ-523 встановлювали на автобуси ПАЗ-3205 та вантажівки ГАЗ-3308. 2021 року його зняли з виробництва як застарілий і непопулярний, але в умовах санкцій він знову знадобився. Річ у тому, що нестача імпортних комплектуючих не дозволяє випускати сучасніші силові агрегати. ЗМЗ-523 буде доступним як для нового транспорту, так і на вторинному ринку.

У ЗМЗ-523 проста нижнювальна конструкція, а основною відмінністю від архаїчного ЗМЗ-53 є заміна карбюратора впорскуванням палива. З робочим об'ємом 4,7 л він розвиває всього 124 к. с. та 298 Н∙м. З усім тим, представники Заволзького моторного заводу стверджують, що V8 "має хороші динамічні характеристики стосовно комерційного транспорту".

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Для своїх параметрів двигун відрізняється підвищеною витратою палива — 22-30 л/100 км. Також у виробництво повернуть економічніший варіант ЗМЗ-524 із заводським ГБО: його віддача становить 138 к. с. та 314 Н∙м.

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