Назад у майбутнє: у РФ повернули у виробництво застарілий 60-річний двигун
Двигун ЗМЗ-523 веде свій родовід з 1963 року. З робочим об'ємом 4,7 л він розвиває всього 124 к. с. та відрізняється підвищеною витратою палива.
У Росії відновили виробництво двигуна ЗМЗ-523 Його розробили ще на початку 60-х років. Про це повідомляє сайт Дром.
Цей V8 є трохи покращеною модифікацією двигуна ЗМЗ-53, що випускався на Заволзькому моторному заводі з 1963 року. Усього зібрали близько 6,5 мільйонів цих моторів.
Бензиновий двигун ЗМЗ-523 встановлювали на автобуси ПАЗ-3205 та вантажівки ГАЗ-3308. 2021 року його зняли з виробництва як застарілий і непопулярний, але в умовах санкцій він знову знадобився. Річ у тому, що нестача імпортних комплектуючих не дозволяє випускати сучасніші силові агрегати. ЗМЗ-523 буде доступним як для нового транспорту, так і на вторинному ринку.
У ЗМЗ-523 проста нижнювальна конструкція, а основною відмінністю від архаїчного ЗМЗ-53 є заміна карбюратора впорскуванням палива. З робочим об'ємом 4,7 л він розвиває всього 124 к. с. та 298 Н∙м. З усім тим, представники Заволзького моторного заводу стверджують, що V8 "має хороші динамічні характеристики стосовно комерційного транспорту".Важливо
Для своїх параметрів двигун відрізняється підвищеною витратою палива — 22-30 л/100 км. Також у виробництво повернуть економічніший варіант ЗМЗ-524 із заводським ГБО: його віддача становить 138 к. с. та 314 Н∙м.
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