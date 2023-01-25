Владельцам автомобилей Kia и Hyundai массово отказывают в страховании: названа причина

В американском городе Сент-Луис за 2022 год количество угонов автомобилей Kia и Hyundai увеличилось на 1450%. Полиция связывает это с вирусным видео в TikTok.

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В США крупнейшие страховые компании отказывают в своих услугах владельцам автомобилей Hyundai и Kia. Всему виной резкий рост числа угонов. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Крупные страховые компании отказались выдавать новые полисы на многие модели Kia и Hyundai в Сент-Луисе, штат Миссури. Это связано с увеличением числа угонов этих автомобилей из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома многих авто.

В Сент-Луисе количество угонов автомобилей Kia и Hyundai увеличилось на 1450% за 2022 год. В прошлом году угнали 3958 машин этих брендов.

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В роликах, которые набрали огромную популярность в TikTok, показано как угнать автомобиль Kia или Hyundai при помощи отвертки и USB-кабеля для зарядки. Полиция подробно изучает видеоматериалы.

Метод взлома можно использовать на некоторых моделях автомобилей Kia и Hyundai, потому что производители не устанавливали иммобилайзеры двигателей и электрические противоугонные устройства на свои модели. Вероятнее всего, производителю придется отозвать модели Veloster, Sportage и Soul.

Ранее Фокус писал, что компания Tesla планирует отозвать сотни тысяч автомобилей из-за технических дефектов, которые могут привести к авариям.