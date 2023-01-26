У Казахстані стартувало виробництво Kia: авто заборонили продавати росіянам

У Казахстані випускатимуть кілька моделей Kia методом дрібновузлового складання. Придбати нові автомобілі зможуть лише громадяни країни.

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У Казахстані налагоджено складання автомобілів Kia. Конвеєр на складальному підприємстві Allur Motor Qazaqstan у Костанаю запустив особисто президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомляє сайт njcar.

Спочатку завод випускатиме кросовери Kia Sportage і Rio X Line, а також седан K5 методом дрібновузлового складання (CKD). Виробництво включає зварювання та фарбування кузовів — для цього на підприємстві збудовано спеціальні цехи.

[ + – ] Автомобілі продаватимуть лише громадянам Казахстану

До кінця року також розпочнеться збірка Kia Cerato, Sorento та Picanto. Крім того, у найближчій перспективі планують збільшити локалізацію виробництва та налагодити штампування кузовних деталей.

Автомобілі Kia з Костаная будуть доступні тільки на внутрішньому ринку Казахстану, причому на них ввели низку обмежень. По-перше, одна людина може купити лише одну машину на рік. По-друге, окремим рішенням заборонили продавати Kia громадянам Росії — їх зможуть придбати лише автомобілісти з паспортом Казахстану.

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Річ у тому, що нові автомобілі в Казахстані відчутно дешевші, ніж у Росії, а їх асортимент ширший, тому росіяни останнім часом приїжджають і купують їх. А перекупники налагодили напівлегальний "паралельний" імпорт авто в РФ із Казахстану.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії повернули у виробництво 60-річний автомобільний двигун.