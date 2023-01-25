Белой Lada Granta не будет: "АвтоВАЗ" продолжает упрощать свои модели

Базовая Lada Granta лишилась центрального замка, а вскоре останется и без усилителя руля. С января автомобили окрашивают только в черный цвет.

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"АвтоВАЗ" снова урезает оснащение своих моделей. Дефицит комплектующих заставляет отказываться от ряда опций и сужать палитру доступных цветов кузова. Об этом сообщает RCI News.

В частности, базовая Lada Granta лишилась центрального замка. Запасы деталей для этой простой опции на складах небольшие, поэтому ее предложат только более дорогим версиям модели. Авто с обычным замком станет дешевле на 40 долларов.

Следующий в очереди – усилитель руля, он также исчезнет из базового оснащения. На "АвтоВАЗе" острый дефицит этой детали и на складах предприятия уже скопилось около 7-8 тысяч недоукомплектованых Lada Granta.

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Также стало известно, что "АвтоВАЗ" остро испытывает нехватку эмалей для кузова. Закончилась не только самая популярная белая краска, многие другие цвета также недоступны.

По этой причине как минимум до конца января все Lada Granta будут выпускать исключительно черными, а Lada Niva Travel – только темно-зелеными.

За январь выпущено около 5000 черных Lada Granta. Машины других цветов можно заказать через конфигуратор, но их доставки придется долго ждать.

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По данным профсоюзной организации "АвтоВАЗа", на заводе отмечен некомплект и ряда других деталей. В частности, не хватает дверных ручек и замков багажника.

Напомним, модели "АвтоВАЗа" начали упрощать летом 2022 года. После введение санкций против РФ на предприятии образовался острый дефицит импортных комплектующих. Поначалу автомобили Lada лишились ABS, системы стабилизации и подушек безопасности, а также получили двигатели устаревшего эко-стандарта Евро-2.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ вернули в производство устаревший 60-летний двигатель.