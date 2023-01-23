Винницкие мастера создали мощный багги для ВСУ с дверями как у Lamborghini (видео)

Украинский внедорожник получил турбодизель Audi и отличается хорошей проходимостью. Он приспособлен для перевозки личного состава и боеприпасов, а также может быть оснащен пулеметом.

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В Виннице волонтеры разработали нестандартный багги для украинских разведчиков. Первый экземпляр внедорожника уже отправляют в Гостомельскую бригаду и уже ведется сборка еще нескольких подобных авто. Об этом идет речь в сюжете "Суспільне Вінниця".

Багги для ВСУ — детище винницкого автогонщика и конструктора Виктора Берко. Автомобили для защитников Украины он создает с 2014 года.

[ + – ] Сзади установлен 200-сильный турбодизель Audi Фото: скриншот / YouTube

Легкий внедорожник предназначен для быстрого перемещения по пересеченной местности, где обычные пикапы не справятся. Он может перевозить личный состав и боеприпасы. Большие хода подвесок способствуют хорошей проходимости.

Украинский багги фактически собирали с нуля и потратили на первое авто 10 000 долларов. Друзья из Литвы помогли с силовым агрегатом — передали 200-сильный турбодизель Audi. Легкому авто его более, чем достаточно.

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Двери багги поднимаются вверх по так называемому "гильотинному" принципу — как у Lamborghini, только откидываются не вперед, а назад. Такое решение призвано облегчить посадку и высадку.

Салон получил отопление и вентиляцию. Также встроен тепловизор со специальным планшетом, что позволяет двигаться ночью с выключенными фарами. На крыше внедорожника установлено специальное ложе, позволяющее крепить станки для трех разных пулеметов – ДШК, НСВ "Утес" или Browning M2.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры наладили производство нестандартных бронированных грузовиков для ВСУ.

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