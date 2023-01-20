Старую маршрутку "Богдан" превратили в передвижную баню для защитников Украины (видео)

В салоне "Богдана" оборудовали парную, две душевые кабины и раздевалку. Передвижная сауна оборудована котлом и 400-литровым баком для воды и является полностью автономной.

Related video

В Одессе завершается постройка передвижной бани для защитников Украины. Основой для нее послужил автобус "Богдан", который еще совсем недавно возил пассажиров на городских маршрутах. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

[ + – ] Проект воплотили в жизнь за три недели Фото: скриншот / YouTube

Идея построить мобильную баню родилась у волонтера Александра Гринюка после поездки к другу на фронт под Бахмутом. Бойцы оценили такую идею, ведь на передовой с душем сложно и приходится пользоваться влажными салфетками.

Автобус "Богдан" был выкуплен в одном из транспортных предприятий Одессы – на нем еще сохранился номер маршрута. Переоборудование в баню заняло три недели и обошлось в 110 000 гривен.

[ + – ] Внутри оборудована парная с горячими камнями Фото: скриншот / YouTube

Маршрутка "Богдан" была полностью разобрана и получила усиленный каркас. Внутри обустроили парилку с котлом и горячими камнями, две душевые кабины, а также раздевалку. Сауна рассчитана на 10 человек.

Важно

Украинские волонтеры наладили выпуск необычных бронированных грузовиков для армии (видео)

Подготовить баню к использованию можно всего за 20 минут. Она обслуживается двумя людьми и полностью автономная – дрова можно возить с собой, а для воды предусмотрен 400-литровый бак, который легко заправить от водопровода.

Одесские волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом. Следующий их проект – передвижной "пункт несокрушимости" с печкой-буржуйкой и столовой.

Ранее Фокус сообщал, что для охраны границы в Украине начали использовать мобильные РСЗО, установленные в пикапах Toyota.

Также мы писали, что в Украине запретили эксплуатацию маршруток, переоборудованных из грузового транспорта.