В Украине запретили перевозку пассажиров в переоборудованных автобусах

Переоборудованные из фургонов автобусы не будут допускать к конкурсам на маршруты. Также планируется постепенный переход на использование транспорта, приспособленного для лиц с инвалидностью.

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Кабинет Министров решил запретить эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых авто. Соответствующие изменения внесены в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Об этом написал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Отныне к конкурсам не будут допускаться перевозчики, предлагающие для эксплуатации на маршруте автобусы, переоборудованные из грузового транспорта.

Следует отметить, что подобные переоборудованные маршрутки в Украине – не редкость. Дело в том, что грузовые фургоны гораздо дешевле пассажирских микроавтобусов. Им ставят боковые окна, а в салоне устанавливают сиденья. Как правило, такие автобусы не соответствуют стандартам безопасности.

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Кроме того, в перспективе Кабмин планирует постепенный переход на использование транспорта, приспособленного для перевозки людей с инвалидностью и маломобильных лиц на внутриобластных маршрутах и маршрутах в пределах территориальных общин.

Ранее Фокус сообщал, что разрушенный российскими обстрелами Черниговский автобусный завод возобновил работу и готовит новые модели. Среди них будет и электробус.