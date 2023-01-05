В Україні заборонили перевезення пасажирів у переобладнаних автобусах

Переобладнані з фургонів автобуси не допускатимуть до конкурсів на маршрути. Також планується поступовий перехід на користування транспортом, пристосованим для осіб із інвалідністю.

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Кабінет Міністрів вирішив заборонити експлуатацію автобусів, переобладнаних із вантажних авто. Відповідні зміни внесли до Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Про це написав у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Відтепер до конкурсів не допускатимуть перевізників, які пропонують для експлуатації на маршруті автобуси, які переобладнані з вантажного транспорту.

Слід зазначити, що подібні переобладнані маршрутки в Україні не є рідкістю. Справа в тому, що вантажні фургони набагато дешевші за пасажирські мікроавтобуси. Їм ставлять бічні вікна, а в салоні встановлюють сидіння. Як правило, такі автобуси не відповідають стандартам безпеки.

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Крім того, у перспективі Кабмін планує поступовий перехід на використання транспорту, пристосованого для перевезення людей із інвалідністю й маломобільних осіб на внутрішньообласних маршрутах і маршрутах у межах територіальних громад.

Раніше Фокус повідомляв, що зруйнований російським обстрілом Чернігівський автобусний завод відновив роботу й готує нові моделі. Серед них буде електробус.