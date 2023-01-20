Стару маршрутку "Богдан" перетворили на пересувну лазню для захисників України (відео)
У салоні "Богдана" обладнали лазню, дві душові кабіни та роздягальню. Пересувна сауна обладнана котлом та 400-літровим баком для води та є повністю автономною.
В Одесі завершується будівництво пересувної лазні для захисників України. Основою для неї став автобус "Богдан", який ще зовсім недавно возив пасажирів на міських маршрутах. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Ідея збудувати мобільну лазню народилася у волонтера Олександра Гринюка після поїздки до друга на фронт під Бахмутом. Бійці оцінили таку ідею, адже на передовій із душем складно і доводиться користуватися вологими серветками.
Автобус "Богдан" викупили в одному із транспортних підприємств Одеси — на ньому ще зберігся номер маршруту. Переобладнання у лазню зайняло три тижні та коштувало 110 000 гривень.
Маршрутку "Богдан" повністю розібрали, вона отримала посилений каркас. Усередині облаштували парилку з котлом та гарячим камінням, дві душові кабіни, а також роздягальню. Сауна розрахована на 10 людей.Важливо
Підготувати лазню до використання можна лише за 20 хвилин. Її обслуговують дві людини, вона повністю автономна — дрова можна возити із собою, а для води передбачено 400-літровий бак, який легко заправити від водопроводу.
Одеські волонтери не мають наміру зупинятися на досягнутому. Наступний їхній проєкт — пересувний "пункт незламності" з грубкою-буржуйкою та їдальнею.
Раніше Фокус повідомляв, що для охорони кордону в Україні почали використовувати мобільні РСЗВ, встановлені у пікапах Toyota.
Також ми писали, що в Україні заборонили експлуатацію маршруток, переобладнаних із вантажного транспорту.