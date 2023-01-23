Вінницькі майстри створили потужний багі для ЗСУ з дверима, як у Lamborghini (відео)

Український позашляховик отримав турбодизель Audi та відрізняється гарною прохідністю. Він пристосований для перевезення особового складу та боєприпасів, а також може бути обладнаний кулеметом.

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У Вінниці волонтери розробили нестандартні багі для українських розвідників. Перший екземпляр позашляховика вже відправляють до Гостомельської бригади і вже ведеться складання ще кількох таких авто. Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Вінниця".

Баггі для ЗСУ — дітище вінницького автоперегонника та конструктора Віктора Берка. Автомобілі для оборонців України він створює з 2014 року.

[ + – ] Позаду встановлено 200-сильний турбодизель Audi Фото: скриншот / YouTube

Легкий позашляховик призначений для швидкого переміщення пересіченою місцевістю, де звичайні пікапи не впораються. Він може перевозити особовий склад та боєприпаси. Великі ходи підвісок сприяють гарній прохідності.

Українські багі фактично збирали з нуля і витратили на перше авто 10 000 доларів. Друзі з Литви допомогли із силовим агрегатом — передали 200-сильний турбодизель Audi. Легкому авто його більш ніж достатньо.

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Двері баггі піднімаються вгору за так званим "гільйотинним" принципом — як у Lamborghini, тільки відкидаються не вперед, а назад. Таке рішення покликане полегшити посадку та висадку.

Салон отримав опалення та вентиляцію. Також вбудований тепловізор зі спеціальним планшетом, що дозволяє рухатись вночі з вимкненими фарами. На даху позашляховика встановлено спеціальне ложе, що дозволяє кріпити верстати для трьох різних кулеметів — ДШК, НСВ "Утьос" або Browning M2.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери налагодили виробництво нестандартних броньованих вантажівок для ЗСУ.

Також ми писали, що маршрутку "Богдан" перетворили на пересувну лазню та відправлять на передову.