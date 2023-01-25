Білої Lada Granta не буде: "АвтоВАЗ" продовжує спрощувати свої моделі

Базова Lada Granta втратила центральний замок, а незабаром залишиться і без підсилювача керма. Із січня автомобілі фарбують лише у чорний колір.

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АвтоВАЗ знову урізає оснащення своїх моделей. Дефіцит комплектуючих змушує відмовлятися від низки опцій та звужувати палітру доступних кольорів кузова. Про це повідомляє RCI News.

Зокрема, базова Lada Granta втратила центральний замок. Запаси деталей для цієї простої опції на складах невеликі, тому її запропонують лише дорожчим версіям моделі. Авто зі звичайним замком стане дешевшим на 40 доларів.

Наступний у черзі – підсилювач керма, він також зникне з базового обладнання. На "АвтоВАЗі" гострий дефіцит цієї деталі та на складах підприємства вже зібралося близько 7-8 тисяч недоукомплектованих Lada Granta.

[ + – ] З базової комплектації Lada Granta прибрали центральний замок

Також стало відомо, що "АвтоВАЗ" гостро відчуває нестачу емалей для кузова. Закінчилася не тільки найпопулярніша біла фарба, багато інших кольорів також недоступні.

З цієї причини щонайменше до кінця січня всі Lada Granta випускатимуть виключно чорними, а Lada Niva Travel – лише темно-зеленими.

За січень було випущено близько 5000 чорних Lada Granta. Машини інших кольорів можна замовити через конфігуратор, але на їх доставку доведеться довго чекати.

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За даними профспілкової організації "АвтоВАЗу", на заводі відзначено некомплект і ряд інших деталей. Зокрема, не вистачає дверних ручок та замків багажника.

Нагадаємо, моделі "АвтоВАЗу" почали спрощувати влітку 2022 року. Після запровадження санкцій проти РФ на підприємстві утворився гострий дефіцит імпортних комплектуючих. Спочатку автомобілі Lada втратили ABS, систему стабілізації та подушки безпеки, а також отримали двигуни застарілого еко-стандарту Євро-2.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ повернули у виробництво застарілий 60-річний двигун.