Назад у СРСР: виробництво авто в РФ обвалилося до рівня часів брежнєвського застою

Обсяги виробництва авто в РФ за 2022 впали до рівня 50-річної давності. Більшість автозаводів припинили свою роботу й закрилися.

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За 2022 рік у Росії випустили близько 450 тисяч нових легкових автомобілів. Це одразу на 67% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляють The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.

Це найгірший показник російського автопрому за останні пів століття. Подібні обсяги виробництва були ще в РРФСР в епоху "застою" при Леоніді Брежнєві — поки АвтоВАЗ не вийшов на проєктну потужність.

[ + – ] Більшість автозаводів у РФ припинили роботу Фото: BMW

Причини обвалу зрозумілі — після запровадження санкцій проти РФ провідні світові автоконцерни залишили Росію, і більшість заводів зупинилися. З 60 брендів на ринку залишилося лише 14, до того ж 11 із них — китайські, а 3 — місцеві, російські.

2022 року зупинялися всі автозаводи в РФ, і більшість із них так і не відновили роботу. У Калузі вже не випускають Citroen, Opel, Peugeot, Mitsubishi та Volkswagen, у Владивостоці — Mazda, у Татарстані — Ford. У Підмосков'ї закрився завод Mercedes-Benz, а в Санкт-Петербурзі — підприємства Hyundai-Kia, Nissan і Toyota.

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Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік

Зазначається, що під кінець у Москві на колишньому підприємстві Renault почали збирати китайські кросовери JAC під маркою "Москвич", а в Калінінграді замість BMW, Kia та Hyundai стартував випуск авто марки Kaiyi. Проте обсяги їх виробництва малі, і загальну статистику вони не надто покращили.

Лідером галузі залишається АвтоВАЗ. 2022 року він випустив 188,6 тис. машин проти 304 тис. роком раніше. Через відсутність комплектуючих припинено складання Lada Vesta й Largus, знято з виробництва кросовер Lada XRay, а інші моделі почали випускати без ABS і подушки безпеки. На підприємстві гострий дефіцит комплектуючих для збирання.

На кінець року автопром РФ продемонстрував зростання, але все одно він залишається лідером за темпами обвалу серед усіх галузей російської промисловості. Понад чверть (27,1%) працівників автоскладальних підприємств перебувають у вимушених відпустках, а 8,4% працюють неповний день.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ повернули у виробництво застарілий 60-річний двигун.

Також ми писали, що Mazda може припинити випуск своєї найпопулярнішої моделі.