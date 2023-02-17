Гелендваген перетворили на брутальний пікап для суворого бездоріжжя (фото)
Mercedes-AMG G63 отримав безліч доробок, які зробили його ще брутальнішим. Тепер позашляховик може впоратися з найважчими перешкодами.
Ательє Pit26 Motorsport представило нестандартний пікап на базі Mercedes G-Class. Автомобіль пофарбували у чорний матовий колір та підготували для бездоріжжя. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Пікап буде запропонований на базі Mercedes-AMG G63. Зміни включають вантажний відсік, кенгурятник, збільшення дорожнього просвіту та розширювачі колісних арок.
Шасі Гелендвагена подовжили на 508 мм, щоб розмістити вантажний відсік. Також для додаткової міцності встановлений силовий каркас розміщений за кабіною.
Стандартний дорожній просвіт підняли майже на 229 мм. Крім цього, замінені поперечні важелі і встановлені перегонові амортизатори Bilstein.
Незвичайний пікап можна буде оснастити 20-дюймовими кованими дисками Pit26 або 18-дюймовими Innov8, взутими в 38-дюймові Toyo шини. Клієнти можуть вибрати багажник на дах у комплекті з ліхтарями, наметом на даху та електричними бічними підніжками.Важливо
Всього Pit26 Motorsport запропонують дві версії — G63-1000 "pre-runner" (орієнтована на суворе бездоріжжя) та G63 Lux (орієнтована на комфортну їзду). Готовий автомобіль коштуватиме мінімум 385 000 доларів.
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