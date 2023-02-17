Гелендваген перетворили на брутальний пікап для суворого бездоріжжя (фото)

Mercedes-AMG G63 отримав безліч доробок, які зробили його ще брутальнішим. Тепер позашляховик може впоратися з найважчими перешкодами.

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Ательє Pit26 Motorsport представило нестандартний пікап на базі Mercedes G-Class. Автомобіль пофарбували у чорний матовий колір та підготували для бездоріжжя. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Пікап буде запропонований на базі Mercedes-AMG G63. Зміни включають вантажний відсік, кенгурятник, збільшення дорожнього просвіту та розширювачі колісних арок.

[ + – ] Дорожній просвіт позашляховика збільшили майже на 229 мм Фото: Pit26 Motorsports

Шасі Гелендвагена подовжили на 508 мм, щоб розмістити вантажний відсік. Також для додаткової міцності встановлений силовий каркас розміщений за кабіною.

[ + – ] Ательє Pit26 Motorsports запропонує дві версії пікапа Фото: Pit26 Motorsports

Стандартний дорожній просвіт підняли майже на 229 мм. Крім цього, замінені поперечні важелі і встановлені перегонові амортизатори Bilstein.

Незвичайний пікап можна буде оснастити 20-дюймовими кованими дисками Pit26 або 18-дюймовими Innov8, взутими в 38-дюймові Toyo шини. Клієнти можуть вибрати багажник на дах у комплекті з ліхтарями, наметом на даху та електричними бічними підніжками.

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Всього Pit26 Motorsport запропонують дві версії — G63-1000 "pre-runner" (орієнтована на суворе бездоріжжя) та G63 Lux (орієнтована на комфортну їзду). Готовий автомобіль коштуватиме мінімум 385 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний кабріолет Mercedes-Benz G-Class 1995 випуску.