В Україні з'явилися нові кросовери Huawei із запасом ходу 1000 км (фото)

Новий Huawei Seres SF5 оснащений 551-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 4,7 с. Кросовер може проїхати 180 км. в електричному режимі.

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На український ринок вийшов новий Seres SF5. Китайський кросовер є першою моделлю автомобіля, створеної фахівцями Huawei. Про це повідомляє сайт Autoconsulting.

[ + – ] Кросовер оснащений 551-сильною гібридною установкою Фото: Huawei

Кросовер Huawei Seres SF5 випускають із 2021 року. В Україні його запропоновано за ціною від 37 000 до 42 000 доларів залежно від рівня оснащення.

Новий Huawei Seres SF5 середньорозмірна модель довжиною 4700 мм та шириною 1930 мм при колісній базі 2875 мм. Авто відрізняється елегантним обтічним дизайном з похилим аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та вираженим "носом".

[ + – ] Huawei розробили мультимедійну систему з великим тачскрином Фото: Huawei

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату. Звичайно, мультимедійну систему розробили в Huawei. Авто багато оснащено — салон оброблений шкірою, а спортивні крісла отримали електропривод.

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Seres SF5 є гібридом, що заряджається. Головну роль силовій установці грають два електромотора сумарною потужністю 551 к. с., а 1,5-літровий бензиновий турбодвигун служить генератором і не обертає колеса. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с.

[ + – ] Спортивні сидіння отримали електропривід Фото: Huawei

Китайський кросовер отримав велику батарею на 35 кВт∙год та здатний проїхати 180 км без підзарядки. У гібридному режимі витрата палива становить 6,8 л/100 км і 56-літрового бака вистачає ще приблизно 820 км, тобто сумарно запас ходу кросовера становить 1000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Huawei вже налагодили випуск і повноцінних електрокарів.

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