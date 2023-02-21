В Украине появились новые кроссоверы Huawei с запасом хода 1000 км (фото)

Новый Huawei Seres SF5 оснащен 551-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с. Кроссовер может проехать 180 км в электрическом режиме.

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На украинский рынок вышел новый Seres SF5. Китайский кроссовер является первой моделью автомобиля, созданной специалистами Huawei. Об этом сообщает сайт Auto-consulting.

[ + – ] Кроссовер оснащен 551-сильной гибридной установкой Фото: Huawei

Кроссовер Huawei Seres SF5 выпускают с 2021 года. В Украине он предложен по цене от 37 000 до 42 000 долларов в зависимости от уровня оснащения.

Новый Huawei Seres SF5 среднеразмерная модель длиной 4700 мм и шириной 1930 мм при колесной базе в 2875 мм. Авто отличается элегантным обтекаемым дизайном с покатой аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и выраженным "носом".

[ + – ] Huawei разработали мультимедийную систему с большим тачскрином Фото: Huawei

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата. Естественно, мультимедийную систему разработали в Huawei. Авто богато оснащено — салон отделан кожей, а спортивные кресла получили электропривод.

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Seres SF5 является подзаряжаемым гибридом. Главную роль в силовой установке играют два электромотора суммарной мощностью 551 л. с., а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель служит генератором и не вращает колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с.

[ + – ] Спортивные сиденья получили электропривод Фото: Huawei

Китайский кроссовер получил большую батарею на 35 кВт∙ч и способен проехать 180 км без подзарядки. В гибридном режиме расход топлива составляет 6,8 л/100 км и 56-литрового бака хватает еще примерно на 820 км, то есть суммарно запас хода кроссовера составляет 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что Huawei уже наладили выпуск и полноценных электрокаров.

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