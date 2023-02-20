В Украине появился самый мощный в мире пикап (фото)

Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 702 л. с. Трехтонный пикап разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

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В Киеве заметили новый Ram 1500 TRX. Экстремальный заряженный пикап впечатляет не только своими размерами, но и характеристиками. О редком авто пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Пикап тюнингован и получил колесные диски Vossen Фото: topgir.com.ua

TRX – сверхмощная версия полноразмерного пикапа RAM 1500. Главное ее достоинство прячется под капотом – там установлен 6,2-литровый компрессорный V8 на 702 л. с. от Dodge Charger и Challenger Hellcat. Это самый мощный бензиновый пикап в мире.

Пикап RAM 1500 TRX весит более трех тонн, но при этом способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 12,9 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

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Кроме того, авто подготовлено к тяжелому бездорожью. Ему увеличили до 300 мм клиренс, усилили подвеску и установили внедорожную резину. Кроме того, есть специальный внедорожный режим Baja.

[ + – ] Пикап оснащен 702-сильным компрессорным V8 Фото: topgir.com.ua

Стоимость модели стартует с 72 000 долларов. В Украине зарегистрировано несколько Ram 1500 TRX, однако конкретно этот пикап выделяется еще и тюнингом. У него стальные бамперы, новая выхлопная система и эксклюзивные колеса Vossen.

Ранее Фокус сообщал, что Ram презентовал электрический пикап с запасом до 800 км.