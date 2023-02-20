В Україні з'явився найпотужніший у світі пікап (фото)
Ram 1500 TRX оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 702 к. с. Тритонний пікап розганяється до 100 км/год за 4,5 с.
У Києві помітили новий RAM 1500 TRX. Екстремальний заряджений пікап вражає як своїми розмірами, а й характеристиками. Про рідкісне авто пише сайт ТопЖир.
TRX — надпотужна версія повнорозмірного пікапа RAM 1500. Головна її перевага ховається під капотом — там встановлений 6,2-літровий компресорний V8 на 702 к. с. від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Це найпотужніший бензиновий пікап у світі.
Пікап RAM 1500 TRX важить понад три тонни, але при цьому здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 12,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Крім того, авто підготовлене до важкого бездоріжжя. Йому збільшили до 300 мм кліренс, посилили підвіску та встановили позашляхову гуму. Крім того, є особливий позашляховий режим Baja.
Вартість моделі стартує із 72 000 доларів. В Україні зареєстровано кілька Ram 1500 TRX, але саме цей пікап виділяється ще й тюнінгом. У нього сталеві бампери, нова вихлопна система та ексклюзивні колеса Vossen.
Раніше Фокус повідомляв, що Ram презентував електричний пікап із запасом до 800 км.