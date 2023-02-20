В Україні з'явився найпотужніший у світі пікап (фото)

Ram 1500 TRX оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 702 к. с. Тритонний пікап розганяється до 100 км/год за 4,5 с.

Related video

У Києві помітили новий RAM 1500 TRX. Екстремальний заряджений пікап вражає як своїми розмірами, а й характеристиками. Про рідкісне авто пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Пікап тюнінгований та отримав колісні диски Vossen Фото: topgir.com.ua

TRX — надпотужна версія повнорозмірного пікапа RAM 1500. Головна її перевага ховається під капотом — там встановлений 6,2-літровий компресорний V8 на 702 к. с. від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Це найпотужніший бензиновий пікап у світі.

Пікап RAM 1500 TRX важить понад три тонни, але при цьому здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 12,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Важливо

На український ринок вийде недорогий пікап Peugeot із витратою 8,2 л на 100 км (фото)

Крім того, авто підготовлене до важкого бездоріжжя. Йому збільшили до 300 мм кліренс, посилили підвіску та встановили позашляхову гуму. Крім того, є особливий позашляховий режим Baja.

[ + – ] Пікап оснащений 702-сильним компресорним V8 Фото: topgir.com.ua

Вартість моделі стартує із 72 000 доларів. В Україні зареєстровано кілька Ram 1500 TRX, але саме цей пікап виділяється ще й тюнінгом. У нього сталеві бампери, нова вихлопна система та ексклюзивні колеса Vossen.

Раніше Фокус повідомляв, що Ram презентував електричний пікап із запасом до 800 км.