На український ринок вийде недорогий пікап Peugeot із витратою 8,2 л на 100 км (фото)

Peugeot Landtrek — чотиридверний рамний пікап вантажністю в одну тонну. Модель оснащена економічним 1,9-літровим турбодизелем потужністю 150 к. с.

Related video

Лінійку Peugeot в Україні розширить модель Landtrek — перший рамний пікап в історії французької марки. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

[ + – ] Пікап оснащений економічним 150-сильним турбодизелем Фото: Peugeot

Новий Peugeot Landtrek — середньорозмірний чотиридверний пікап довжиною 5,3 м і шириною 1,97 м. Авто відрізняється мускулистим дизайном з величезними радіаторною решіткою і роздутими колісними арками.

Вантажна платформа Peugeot Landtrek досягає 1,63 м завдовжки і 1,6 м завширшки. Вантажопідйомність пікапа становить 1000 кг, також він здатний буксирувати причіп вагою 3500 кг.

[ + – ] У салоні встановлений великий 10-дюймовий тачскрін. Фото: Peugeot

У салоні встановлено двоспицеве кермо, а кнопки на центральній панелі нагадують клавіші піаніно. Пікап Peugeot Landtrek отримав великий 10-дюймовий тачскрін. Також базова комплектація включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, ESP та навігацію, а в топовій версії є камери кругового огляду.

Важливо

В Україну привезли новий флагманський кросовер Opel: подробиці та ціни (фото)

Peugeot Landtrek 2023 в Україні буде доступний з 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем з ланцюговим приводом ГРМ та 6-ступінчастою механічною КПП. Витрата палива становить 8,2 л/100 км.

[ + – ] Вантажопідйомність пікапа становить 1000 кг Фото: Peugeot

Пікап Peugeot запропонують виключно у версії з повним приводом та пониженою передачею. Також передбачено систему допомоги на спуску. Кліренс авто досягає 235 мм, кут в'їзду — 29 °, а з'їзду — 26,7 °.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезуть новий Peugeot 308. Хетчбек буде запропонований у бензиновій та дизельній версіях.

Також ми писали, що на нашому ринку з'явиться оригінальний позашляховий седан Citroen C4 X.