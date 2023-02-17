На украинский рынок выйдет недорогой пикап Peugeot с расходом 8,2 л на 100 км (фото)

Peugeot Landtrek — четырехдверный рамный пикап грузоподъемностью в одну тонну. Модель оснащена экономичным 1,9-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с.

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Линейку Peugeot в Украине расширит модель Landtrek — первый рамный пикап в истории французской марки. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

[ + – ] Пикап оснащен экономичным 150-сильным турбодизелем Фото: Peugeot

Новый Peugeot Landtrek — среднеразмерный четврехдверный пикап длиной 5,3 м и шириной 1,97 м. Авто отличается мускулистым дизайном с огромной решеткой радиатора и раздутыми колесными арками.

Грузовая платформа Peugeot Landtrek достигает 1,63 м в длину и 1,6 м в ширину. Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг, также он способен буксировать прицеп весом 3500 кг.

[ + – ] В салоне установлен большой 10-дюймовый тачскрин Фото: Peugeot

В салоне установлен двухспицевый руль, а кнопки на центральной панели напоминают клавиши пианино. Пикап Peugeot Landtrek получил большой 10-дюймовый тачскрин. Также базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, ESP и навигацию, а в топовой версии есть камеры кругового обзора.

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Peugeot Landtrek 2023 в Украине будет доступен с 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем с цепным приводом ГРМ и 6-ступенчатой механической КПП. Расход топлива составляет 8,2 л/100 км.

[ + – ] Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг Фото: Peugeot

Пикап Peugeot предложат исключительно в версии с полным приводом и понижающей передачей. Также предусмотрена система помощи на спуске. Клиренс авто достигает 235 мм, угол въезда — 29°, а съезда — 26,7°.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезут новый Peugeot 308. Хэтчбек будет предложен в бензиновых и дизельных версиях.

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