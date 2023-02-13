В США презентовали нового конкурента Tesla Cybertruck с запасом хода до 800 км (видео)

Серийный Ram 1500 REV отличается от концепт-кара и выглядит гораздо сдержаннее. В салоне на передней панели установили сразу три дисплея.

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Опубликованы фото и видео Ram 1500 REV 2024. Серийный вариант электропикапа презентовали публике онлайн – в рекламном ролике во время Супербоула (финала чемпионата по американскому футболу NFL). Модель поступит в производство с 2024 года, но уже доступна для предварительного заказа с предоплатой в 100 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Пикап поступит в производство с 2024 года Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 REV кардинально изменился по сравнению с представленным в январе предсерийным концепт-каром. От авангардного дизайна прототипа мало что осталось – сохранены разве что характерные продолговатые фары и логотип Ram с диодной подсветкой.

[ + – ] В топовой версии запас хода достигнет 800 км Фото: Stellantis

По дизайну электромобиль Ram 1500 REV напоминает стандартные бензиновые пикапы марки и отличается от них оформлением передней части, оптикой и бамперами.

[ + – ] На центральной панели установлен большой дисплей Фото: Stellantis

Салон авто показали лишь частично. У электрокара виртуальная панель приборов и большой тачскрин, а отдельный экран предусмотрен для переднего пассажира.

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Характеристики Ram 1500 REV пока держат в секрете. Известно лишь, что пикап построен на новой платформе STLA концерна Stellantis и получит 800-вольтную силовую установку. Он сможет буксировать прицеп весом более 4,5 тонн, а запас хода в топовой версии составит около 800 км.

Также электрокар будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 350 кВт – в таком режиме за 10 минут можно будет пополнить запас хода на 160 км.

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