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Авто

Грязная капсула времени: обнаружен редкий 18-летний спорткар с пробегом 1500 км (фото)

Chevrolet SSR 2005, Chevrolet SSR, пикап Chevrolet, спорткар Chevrolet, кабриолет Chevrolet SSR
Фото: ebay.com | Chevrolet SSR простоял в гараже 18 лет

Пробег редкого Chevrolet SSR 2005 года составляет всего 1500 км. Оригинальный пикап-кабриолет ни разу не мыли, но он отлично сохранился.

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В США нашли очень грязную капсулу времени. Раритетный спортивный пикап Chevrolet SSR 18 лет пылился в гараже и ни разу не побывал на мойке. Об авто рассказали на сайте Motor1.

Chevrolet SSR 2005, Chevrolet SSR, пикап Chevrolet, спорткар Chevrolet, кабриолет Chevrolet SSR Fullscreen
Автомобиль ни разу не мыли

Этот Chevrolet SSR выпущен в 2005 году, но на его одометре – всего 950 миль (немногим более 1500 км). По непонятным причинам практически сразу после покупки машину поставили в гараж. Ее не только никогда не мыли, но и не ездили на ней в дождь.

Chevrolet SSR 2005, Chevrolet SSR, пикап Chevrolet, спорткар Chevrolet, кабриолет Chevrolet SSR Fullscreen
Салон Chevrolet SSR отлично сохранился

Хотя пикап Chevrolet очень грязный, он в общем неплохо сохранился. Лакокрасочное покрытие не повреждено, а салон и вовсе как новый. Неудивительно, что авто уже продали на аукционе eBay за 49 875 долларов.

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Chevrolet SSR сейчас ценятся коллекционерами, ведь модель редкая и нестандартная. Всего выпустили только 24 150 таких двухместных пикапов-кабриолетов со сдвижной крышей.

Chevrolet SSR 2005, Chevrolet SSR, пикап Chevrolet, спорткар Chevrolet, кабриолет Chevrolet SSR Fullscreen
Chevrolet SSR — оригинальный гибрид пикапа и спорткара
Chevrolet SSR 2005, Chevrolet SSR, пикап Chevrolet, спорткар Chevrolet, кабриолет Chevrolet SSR Fullscreen
Крыша Chevrolet SSR выполнена сдвижной
Фото: General Motors

Авто отличается нестандартным дизайном в духе 40-х годов. Конкретно этот пикап ценен еще и тем, что это топовая заряженная версия с 6,0-литровым V8 на 400 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с и развивает 203 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что во Франции обнаружена целая заброшенная коллекция ретро-авто.

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