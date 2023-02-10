Грязная капсула времени: обнаружен редкий 18-летний спорткар с пробегом 1500 км (фото)

Пробег редкого Chevrolet SSR 2005 года составляет всего 1500 км. Оригинальный пикап-кабриолет ни разу не мыли, но он отлично сохранился.

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В США нашли очень грязную капсулу времени. Раритетный спортивный пикап Chevrolet SSR 18 лет пылился в гараже и ни разу не побывал на мойке. Об авто рассказали на сайте Motor1.

[ + – ] Автомобиль ни разу не мыли

Этот Chevrolet SSR выпущен в 2005 году, но на его одометре – всего 950 миль (немногим более 1500 км). По непонятным причинам практически сразу после покупки машину поставили в гараж. Ее не только никогда не мыли, но и не ездили на ней в дождь.

[ + – ] Салон Chevrolet SSR отлично сохранился

Хотя пикап Chevrolet очень грязный, он в общем неплохо сохранился. Лакокрасочное покрытие не повреждено, а салон и вовсе как новый. Неудивительно, что авто уже продали на аукционе eBay за 49 875 долларов.

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Chevrolet SSR сейчас ценятся коллекционерами, ведь модель редкая и нестандартная. Всего выпустили только 24 150 таких двухместных пикапов-кабриолетов со сдвижной крышей.

[ + – ] Chevrolet SSR — оригинальный гибрид пикапа и спорткара [ + – ] Крыша Chevrolet SSR выполнена сдвижной Фото: General Motors

Авто отличается нестандартным дизайном в духе 40-х годов. Конкретно этот пикап ценен еще и тем, что это топовая заряженная версия с 6,0-литровым V8 на 400 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с и развивает 203 км/ч.

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