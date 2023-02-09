Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных ретро-авто (фото, видео)

Заброшенная коллекция насчитывает несколько десятков авто, выпущенных с 30-х до 80-х годов. Часть из них превратились в груды металла, но некоторые машины можно восстановить.

Related video

В небольшом селе на юге Франции нашли ничейную коллекцию старинных авто. Десятки машин годами пылились заброшенными в старом ангаре. Видео с машинами появилось на Youtube-канале The Bearded Explorer.

[ + – ] Ford Vedette французской сборки Фото: скриншот / YouTube

О хозяине коллекции ничего не известно, но видно, что машины заброшены давно. Об этом свидетельствует их состояние — многие из них превратились в груды металлолома.

[ + – ] ГАЗ-69 соседствует с старинной пожарной машиной Фото: скриншот / YouTube

Часть машин спрятаны в ангаре, а потому сохранились лучше и их нетрудно отреставрировать. А вот оставленные под открытым небом в гораздо более плачевном состоянии.

[ + – ] Некотоыре авто превратились в груды металлолома Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны машины, выпущенные с 30-х по 80-е годы. Большинство из них представляют французский автопром – удалось узнать знаменитый Citroen DS, несколько редких Panhard 24 и бюджетный Renault 4. Во Франции выпускали и Ford Vedette с двигателем V8.

Важно

На аукцион выставили уникальный спорткар 30-х от знаменитого украинского дизайнера (фото)

Также на видео попали немецкие BMW 2000 CS, Mercedes-Benz S-Class и SLC и несколько винтажных американских авто. Есть даже старая пожарная машина, автокран на шасси Citroen DS и советский внедорожник ГАЗ-69.

Ранее Фокус сообщал, что редкий Dodge 15 лет простоял заброшенным в гараже. Всего выпустили только 500 таких авто.

Также мы писали, что в заброшенном поместье XVIII века нашли Chevrolet Camaro 60-х.