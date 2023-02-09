Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных ретро-авто (фото, видео)
Заброшенная коллекция насчитывает несколько десятков авто, выпущенных с 30-х до 80-х годов. Часть из них превратились в груды металла, но некоторые машины можно восстановить.
В небольшом селе на юге Франции нашли ничейную коллекцию старинных авто. Десятки машин годами пылились заброшенными в старом ангаре. Видео с машинами появилось на Youtube-канале The Bearded Explorer.
О хозяине коллекции ничего не известно, но видно, что машины заброшены давно. Об этом свидетельствует их состояние — многие из них превратились в груды металлолома.
Часть машин спрятаны в ангаре, а потому сохранились лучше и их нетрудно отреставрировать. А вот оставленные под открытым небом в гораздо более плачевном состоянии.
В коллекции собраны машины, выпущенные с 30-х по 80-е годы. Большинство из них представляют французский автопром – удалось узнать знаменитый Citroen DS, несколько редких Panhard 24 и бюджетный Renault 4. Во Франции выпускали и Ford Vedette с двигателем V8.Важно
Также на видео попали немецкие BMW 2000 CS, Mercedes-Benz S-Class и SLC и несколько винтажных американских авто. Есть даже старая пожарная машина, автокран на шасси Citroen DS и советский внедорожник ГАЗ-69.
Ранее Фокус сообщал, что редкий Dodge 15 лет простоял заброшенным в гараже. Всего выпустили только 500 таких авто.
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