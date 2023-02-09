У Франції виявили величезну колекцію занедбаних ретро-авто (фото, відео)

Занедбана колекція налічує кілька десятків авто, випущених із 30-х до 80-х років. Частина з них перетворилася на купи металу, але деякі машини можна відновити.

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У невеликому селі на півдні Франції знайшли нічию колекцію старовинних авто. Десятки машин роками припадали пилом занедбаними в старому ангарі. Відео з машинами з'явилося на YouTube-каналі The Bearded Explorer.

[ + – ] Ford Vedette французької збірки Фото: скриншот / YouTube

Про господаря колекції нічого не відомо, але видно, що машини покинули давно. Про це свідчить їхній стан — багато хто з них перетворився на купи металолому.

[ + – ] ГАЗ-69 сусідить із старовинною пожежною машиною Фото: скриншот / YouTube

Частина машин схована в ангарі, а тому збереглася краще, і їх неважко відреставрувати. А ось залишені просто неба в набагато жалюгіднішому стані.

[ + – ] Деякі авто перетворилися на купи металобрухту Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані машини, випущені з 30-х по 80-ті роки. Більшість із них представляє французький автопром –- вдалося дізнатися знаменитий Citroen DS, кілька рідкісних Panhard 24 та бюджетний Renault 4. У Франції випускали і Ford Vedette із двигуном V8.

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Також на відео потрапили німецькі BMW 2000 CS, Mercedes-Benz S-Class та SLC та кілька вінтажних американських авто. Є навіть стара пожежна машина, автокран на шасі Citroen DS та радянський позашляховик ГАЗ-69.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний Dodge 15 років простояв занедбаним у гаражі. Загалом випустили лише 500 таких авто.

Також ми писали, що у занедбаному маєтку XVIII століття знайшли Chevrolet Camaro 60-х.