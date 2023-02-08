Рідкісний Chevrolet Camaro більш ніж пів століття простояв занедбаним у старовинному маєтку (відео)

Chevrolet Camaro пів століття не виїжджав на дороги, а його господар зник. Автомобіль покритий пилом і брудом, але зберігся в оригінальному стані.

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В Італії в покинутому старовинному маєтку XVIII століття знайшли Chevrolet Camaro 1968 року. Спортивний автомобіль простояв занедбаним щонайменше 50 років. Відео з авто опублікував на своєму YouТube-каналі блогер Стів Ронін.

[ + – ] Спортивне авто вкрите пилом і брудом Фото: скриншот / YouTube

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Маєток, де виявили Chevrolet Camaro, розташований в італійській глибинці. Він порожній уже понад три десятиліття. Останнім його власником був місцевий лікар, який купив будинок у 30-х роках. Він прожив там понад 30 років, а потім таємниче зник. Сусіди подейкують, що ночами він займався алхімією.

[ + – ] Салон Chevrolet Camaro непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Саме лікареві й належав Chevrolet Camaro. За пів століття автомобіль покрився шаром пилу та павутинням, а місцями проіржавів. Проте він повністю оригінальний, і його реставрація не буде складною.

[ + – ] Chevrolet Camaro першого покоління цінується колекціонерами Фото: General Motors

Вдалося встановити, що це досить рідкісна версія Chevrolet Camaro L30 із 5,4-літровим V8 потужністю 275 к.с. і опціонним пакетом RS. Таке купе розганяється до 100 км/год за 9 секунд.

Звичайно, це далеко не найпотужніший Chevrolet Camaro першого покоління. У лінійці були й 500-сильні моделі.

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