На аукціон виставили унікальний спорткар 30-х від знаменитого українського дизайнера (фото)

Загалом у 1934 році випустили тільки чотири Packard Twelve Sport Coupe. Дизайн авто розробив стиліст українського походження граф Олексій Сахновський.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили унікальну Packard Twelve Sport Coupe 1934 року. За раритетне авто планують отримати кілька мільйонів доларів, і воно може стати найдорожчою моделлю знаменитої марки. Подробиці Packard виявили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Усього випустили тільки чотири таких купе Фото: RM Sotheby's

Особливість авто — ексклюзивний обтічний кузов від ательє LeBaron. Його дизайн розробив стиліст українського походження граф Олексій Сахновський. За материнською лінією він був нащадком відомого цукрозаводчика та мецената Артема Терещенка, а за батьківською — Миколи Гоголя та гетьмана Павла Полуботка.

[ + – ] Саме цю машину показували на автошоу в Нью-Йорку. Фото: RM Sotheby's

Після революції 1917 року Сахновський емігрував у Європу, а потім в Америку та зайнявся автодизайном. Його роботи мали нестандартний вигляд і випереджали час.

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Packard Twelve Sport Coupe став одним із перших аеродинамічних авто зі США. Його салон обробили деревом, а сидіння обшили шкірою поні. Усього випустили лише чотири таких купе, до того ж це перший автомобіль у серії — саме його демонстрували на автошоу в Нью-Йорку.

[ + – ] Салон Packard Twelve оздоблений дорогим деревом Фото: RM Sotheby's

Першим власником Packard Twelve був мільйонер Бребурн, який володів металургійними заводами в Пенсільванії. Машина кілька разів переходила з рук у руки, а у 80-х пройшла реставрацію та виграла призи на кількох ретрошоу. З того часу авто практично не демонстрували на публіці.

[ + – ] Сидіння обшиті шкірою поні Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve був флагманською та найдорожчою моделлю американської марки. Під його капотом встановлений 7,0-літровий V12 потужністю 160 к.с. З 3-ступінчастою механічною КПП авто розганяється до 162 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 160-сильний V12 Фото: RM Sotheby's

Раніше Фокус повідомляв, що в Парижі на аукціон виставили кабріолет Delahaye 1950 року, створений іншим відомим дизайнером українського походження — Яковом Савчиком.

Також ми писали, що рідкісний Packard 30-х є і в Україні.