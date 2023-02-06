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Авто

На аукціон виставили унікальний спорткар 30-х від знаменитого українського дизайнера (фото)

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський
Фото: RM Sotheby's | Дизайн Packard Twelve Sport Coupe створив українець Олексій Сахновський

Загалом у 1934 році випустили тільки чотири Packard Twelve Sport Coupe. Дизайн авто розробив стиліст українського походження граф Олексій Сахновський.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили унікальну Packard Twelve Sport Coupe 1934 року. За раритетне авто планують отримати кілька мільйонів доларів, і воно може стати найдорожчою моделлю знаменитої марки. Подробиці Packard виявили на сайті аукціонного дому.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський Fullscreen
Усього випустили тільки чотири таких купе
Фото: RM Sotheby's

Особливість авто — ексклюзивний обтічний кузов від ательє LeBaron. Його дизайн розробив стиліст українського походження граф Олексій Сахновський. За материнською лінією він був нащадком відомого цукрозаводчика та мецената Артема Терещенка, а за батьківською — Миколи Гоголя та гетьмана Павла Полуботка.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський Fullscreen
Саме цю машину показували на автошоу в Нью-Йорку.
Фото: RM Sotheby's

Після революції 1917 року Сахновський емігрував у Європу, а потім в Америку та зайнявся автодизайном. Його роботи мали нестандартний вигляд і випереджали час.

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Packard Twelve Sport Coupe став одним із перших аеродинамічних авто зі США. Його салон обробили деревом, а сидіння обшили шкірою поні. Усього випустили лише чотири таких купе, до того ж це перший автомобіль у серії — саме його демонстрували на автошоу в Нью-Йорку.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський Fullscreen
Салон Packard Twelve оздоблений дорогим деревом
Фото: RM Sotheby's

Першим власником Packard Twelve був мільйонер Бребурн, який володів металургійними заводами в Пенсільванії. Машина кілька разів переходила з рук у руки, а у 80-х пройшла реставрацію та виграла призи на кількох ретрошоу. З того часу авто практично не демонстрували на публіці.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський Fullscreen
Сидіння обшиті шкірою поні
Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve був флагманською та найдорожчою моделлю американської марки. Під його капотом встановлений 7,0-літровий V12 потужністю 160 к.с. З 3-ступінчастою механічною КПП авто розганяється до 162 км/год.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Олексій Сахновський Fullscreen
Під капотом встановлений 160-сильний V12
Фото: RM Sotheby's

Раніше Фокус повідомляв, що в Парижі на аукціон виставили кабріолет Delahaye 1950 року, створений іншим відомим дизайнером українського походження — Яковом Савчиком.

Також ми писали, що рідкісний Packard 30-х є і в Україні.