Найдорожчий Chevrolet Camaro в історії пішов з молотка за ціною трьох Ferrari (фото)
Загалом у 1969 році випущено лише 69 Chevrolet Camaro ZL1, і їх зараз дуже цінують колекціонери. Автомобіль оснащений 7,0-літровим V8 потужністю понад 500 к. с.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Chevrolet Camaro 1969 року. За непомітний на вигляд автомобіль отримали 770 000 доларів — як за три Ferrari Roma. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Chevrolet Camaro першого покоління вже давно стали культовими, але зазвичай коштують у 10-15 разів менше. Втім з молотка пішла не стандартна модель, а лімітований заряджений Camaro ZL1.
Chevrolet Camaro ZL1 створювали спеціально для драгрейсингу і всього випустили лише 69 таких купе. Автомобілі були приблизно вдвічі дорожчі за топовий Camaro SS.
Головна особливість Chevrolet Camaro ZL1 ховається під капотом. Автомобіль оснащений величезним V8 гоночним об'ємом 7,0 л. На папері його потужність складала 430 к. с., але насправді перевищувала 500 к. с. Двигуни збирали повністю вручну.Важливо
З посиленою 4-ступінчастою механічною КПП Camaro ZL1 1969 розганявся до 100 км/год за 5,3 с, а заїзд на чверть милі (402 м) у драгрейсингу займав близько 12 с. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу.
Саме цей автомобіль також отримав задній спойлер і радіо. Він добре зберігся, яке автентичність підтверджено документами.
Раніше Фокус повідомляв, що ще рідкісний Chevrolet Corvette 1969 з цим же двигуном ZL1 продали за ціною понад 3 мільйони доларів.
Також ми писали, що на аукціоні Barrett-Jackson за перший Ford Mustang 2024 віддали 490 000 доларів, хоча його ціна в автосалоні вдесятеро нижча.