Старий 54-річний Chevrolet пішов із молотка за ціною нового Bugatti (фото)

Усього існує лише два Chevrolet Corvette ZL1 із надпотужним 560-сильним V8 під капотом. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 секунди і розвинути 320 км/год.

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У США на аукціоні RM Sotheby's за $3,14 мільйона продали кабріолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 року. Ціна авто перевершила всі очікування та встановила новий рекорд – це найдорожчий Corvette в історії. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Як правило, стандартні Chevrolet Corvette C3 кінця 60-х коштують не більше за $100 000. Така висока вартість на рівні Bugatti Chiron обумовлена тим, що продали особливий Corvette ZL1. Таких авто існує лише два – купе та кабріолет.

[ + – ] ZL1 став найдорожчим Chevrolet Corvette в історії Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 — експериментальна заряджена версія моделі з 7,0-літровим алюмінієвим V8 від перегонового авто. Його потужність складає 560 к. с. і для 60-х років це був неймовірний показник.

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Такий Chevrolet Corvette здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 320 км/год. Він був найшвидшим авто свого часу, адже Ferrari та Lamborghini тих років не досягали навіть 300 км/год.

[ + – ] Усього випустили лише два Corvette ZL1 [ + – ] Спорткар здатний розвинути 320 км/год. [ + – ] Автомобіль брав участь у вуличних перегонах [ + – ] Авто відреставрували і воно чудово виглядає [ + – ] Під капотом встановлений 560-сильний V8

Щоб впоратися з такою міццю, автомобілю допрацювали підвіску та гальма. Крім того, у нього немає обігрівача, кондиціонера, радіо чи електросклопідйомників – їх прибрали для зниження ваги.

Першим власником авто був гонщик Джон Мейхер і спочатку він змагався навіть на Corvette ZL1. Втім, згодом машина стала колекційною та дуже рідко виїжджала з гаража. Спорткар відреставрований та виглядає як новий.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон RM Sotheby's виставили і найкрасивіший Ferrari в історії.

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