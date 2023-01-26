Втілення елегантності: на продаж виставили найкрасивіший Ferrari в історії (фото)

У Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso елегантний дизайн від знаменитого ательє Pininfarina й експерти називають його найкрасивішим авто марки. Під капотом суперкара встановлений 3,0-літровий 250-сильний V12.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1963 року. За 60-річний суперкар планують отримати від 1,5 до 2 мільйонів євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Суперкар демонстрували на автошоу у Франкфурті Фото: RM Sotheby's

Сімейство Ferrari 250 стало знаковим для італійської марки, адже саме вона прославила молоду компанію з Маранелло на весь світ. Ці автомобілі відзначилися гучними перемогами гонок, а серійні версії Ferrari 250 визначили розвиток бренду на роки вперед.

[ + – ] Салон суперкара оброблений шкірою Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 випускали з 1952 по 1964 роки і в лінійці моделі було багато різних версій. Купе GT Berlinetta Lusso відрізняється елегантним дизайном від Pininfarina й експерти називають його найкрасивішим Ferrari всіх часів. Саме цим і зумовлено його високу ціну.

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Усього з 1962 по 1964 роки випустили лише 350 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso. Суперкар оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 250 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 8 секунд і розвиває 240 км/год.

[ + – ] Суперкар оснащений високооборотним V12 на 250 к. с. Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль цікавий тим, що демонструвався на автошоу у Франкфурті. Він відрізняється нестандартним для Ferrari зеленим кольором, а його салон оздоблений дорогою бежевою шкірою Connoly. Авто кілька разів реставрували й воно у відмінному стані.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Ferrari Девіда Бекхема з невеликим пробігом.

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