Редкий Chevrolet Camaro более полувека простоял заброшенным в старинном поместье (видео)

Chevrolet Camaro полвека не выезжал на дороги, а его хозяин исчез. Автомобиль покрыт пылью и грязью, но сохранился в оригинальном состоянии.

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В Италии в покинутом старинном особняке XVIII века нашли Chevrolet Camaro 1968 года. Спортивный автомобиль простоял заброшенным не менее 50 лет. Видео с авто опубликовал на своем Youtube-канале блогер Стив Ронин.

[ + – ] Спортивное авто покрыто пылью и грязью Фото: скриншот / YouTube

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Поместье, где обнаружили Chevrolet Camaro, находится в итальянской глубинке. Оно пустует уже более трех десятилетий. Последним его владельцем был местный доктор, купивший дом в 30-х годах. Он прожил там более 30 лет, а затем таинственно исчез. Соседи поговаривают, что по ночам он занимался алхимией.

[ + – ] Салон Chevrolet Camaro неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Именно доктору и принадлежал Chevrolet Camaro. За полвека автомобиль покрылся слоем пыли и паутиной, а местами проржавел. Тем не менее, он полностью оригинальный и его реставрация не будет сложной.

[ + – ] Chevrolet Camaro первого поколения ценится коллекционерами Фото: General Motors

Удалось установить, что это довольно редкая версия Chevrolet Camaro L30 с 5,4-литровым V8 мощностью 275 л. с. и опционным пакетом RS. Такое купе разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд.

Конечно, это далеко не самый мощный Chevrolet Camaro первого поколения. В линейке были и 500-сильные модели.

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