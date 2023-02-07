Редчайший американский автомобиль 15 лет простоял заброшенным в гараже (фото)

Всего выпустили только 500 Dodge Omni Shelby GLH-S. Хэтчбек оснащен 175-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

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В американском штате Теннеси обнаржули заброшенный Dodge Omni Shelby GLH-S 1986 года. Редкий заряженный хэтчбек уже 15 лет пылится в сарае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] В салоне местами изношена отделка Фото: carscoops.com

Выяснилось, что у автомобиля есть владелец. Примерно 15 лет назад у Shelby GLH-S вышла из строя коробка передач. Американец нашел другую КПП, но так и не смог ее заменить. В итоге, он забросил авто и перестал уделять ему внимание.

Shelby Omni GLH-S покрыт толстым слоем пыли и грязи. В салоне изношена отделка сидений. Пробег авто составляет около 200 000 км. Теперь хэтчбек отчистят, поремонтируют и найдут ему нового владельца.

[ + – ] Автомобилю найдут нового владельца Фото: carscoops.com

Следует отметить, что Dodge Omni Shelby GLH-S – редкая коллекционная модель. Всего выпустили только 500 таких авто и сейчас они очень ценятся.

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Заряженный хэтчбек являет собой версию Dodge Omni, тюнингованную знаменитым гонщиком и конструктором Кэрроллом Шелби. Авто оснащено 2,2-литровым 175-сильным турбомотором и способно разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 217 км/ч.

[ + – ] Всего выпустили только 500 Shelby GLH-S Фото: Dodge

От стандартной модели Shelby GLH-S отличается обвесом и особыми 15-дюймовыми дисками. В салоне установлен спортивный руль.

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