Рідкісний американський автомобіль 15 років простояв занедбаним у гаражі (фото)

Усього випустили лише 500 Dodge Omni Shelby GLH-S. Хетчбек оснащений 175-сильним турбомотором та здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

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В американському штаті Теннесі знайшли покинутий Dodge Omni Shelby GLH-S 1986 року. Рідкісний заряджений хетчбек вже 15 років припадає пилом у сараї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] У салоні місцями зношене оздоблення Фото: carscoops.com

З'ясувалося, що автомобіль має власника. Приблизно 15 років тому у Shelby GLH-S вийшла з ладу коробка передач. Американець знайшов іншу КПП, але так і не зміг її замінити. У результаті він покинув авто і перестав приділяти йому увагу.

Shelby Omni GLH-S покритий товстим шаром пилу та бруду. У салоні зношене оздоблення сидінь. Пробіг авто складає близько 200 000 км. Тепер хетчбек відчистять, поремонтують та знайдуть йому нового власника.

[ + – ] Автомобілю знайдуть нового власника Фото: carscoops.com

Слід зазначити, що Dodge Omni Shelby GLH-S — рідкісна колекційна модель. Усього випустили лише 500 таких авто і зараз вони дуже цінуються.

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Заряджений хетчбек являє собою версію Dodge Omni, тюнінговану знаменитим перегонником та конструктором Керролом Шелбі. Автомобіль оснащений 2,2-літровим 175-сильним турбомотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 217 км/год.

[ + – ] Усього випустили лише 500 Shelby GLH-S Фото: Dodge

Від стандартної моделі Shelby GLH-S відрізняється обважуванням та особливими 15-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивне кермо.

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