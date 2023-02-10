Брудна капсула часу: виявлено рідкісний 18-річний спорткар із пробігом 1500 км (фото)

Пробіг рідкісного Chevrolet SSR 2005 становить всього 1500 км. Оригінальний пікап-кабріолет жодного разу не мили, але він добре зберігся.

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У США виявили дуже брудну капсулу часу. Раритетний спортивний пікап Chevrolet SSR 18 років припадав пилом в гаражі і жодного разу не побував на мийці. Про авто розповіли на сайті Motor1.

[ + – ] Автомобіль жодного разу не мили

Цей Chevrolet SSR випущений у 2005 році, але на його одометрі — всього 950 миль (трохи більше ніж 1500 км). З незрозумілих причин практично одразу після покупки машину поставили у гараж. Її не тільки ніколи не мили, а й не їздили на ній у дощ.

[ + – ] Салон Chevrolet SSR чудово зберігся

Хоча пікап Chevrolet дуже брудний, він загалом непогано зберігся. Лакофарбове покриття не пошкоджене, а салон зовсім як новий. Не дивно, що авто вже продали на аукціоні eBay за 49 875 доларів.

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Chevrolet SSR зараз цінують колекціонери, адже модель рідкісна та нестандартна. Усього випустили лише 24 150 таких двомісних пікапів-кабріолетів зі зсувним дахом.

[ + – ] Chevrolet SSR — оригінальний гібрид пікапа та спорткара [ + – ] Дах Chevrolet SSR виконаний зсувним Фото: General Motors

Авто відрізняється нестандартним дизайном на кшталт 40-х років. Саме цей пікап цінний ще й тим, що це топова заряджена версія з 6,0-літровим V8 на 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,3 сек і розвиває 203 км/год.

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