Брудна капсула часу: виявлено рідкісний 18-річний спорткар із пробігом 1500 км (фото)
Пробіг рідкісного Chevrolet SSR 2005 становить всього 1500 км. Оригінальний пікап-кабріолет жодного разу не мили, але він добре зберігся.
У США виявили дуже брудну капсулу часу. Раритетний спортивний пікап Chevrolet SSR 18 років припадав пилом в гаражі і жодного разу не побував на мийці. Про авто розповіли на сайті Motor1.
Цей Chevrolet SSR випущений у 2005 році, але на його одометрі — всього 950 миль (трохи більше ніж 1500 км). З незрозумілих причин практично одразу після покупки машину поставили у гараж. Її не тільки ніколи не мили, а й не їздили на ній у дощ.
Хоча пікап Chevrolet дуже брудний, він загалом непогано зберігся. Лакофарбове покриття не пошкоджене, а салон зовсім як новий. Не дивно, що авто вже продали на аукціоні eBay за 49 875 доларів.
Chevrolet SSR зараз цінують колекціонери, адже модель рідкісна та нестандартна. Усього випустили лише 24 150 таких двомісних пікапів-кабріолетів зі зсувним дахом.
Авто відрізняється нестандартним дизайном на кшталт 40-х років. Саме цей пікап цінний ще й тим, що це топова заряджена версія з 6,0-літровим V8 на 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,3 сек і розвиває 203 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що у Франції виявлено цілу занедбану колекцію ретро-авто.
Також ми писали, що рідкісний американський автомобіль 15 років простояв занедбаним у гаражі.