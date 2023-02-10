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Авто

В интернет попали кадры с серийным электропикапом Tesla Cybertruck (фото, видео)

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У серийного пикапа Tesla Cybertruck изменены зеркала заднего вида

Серийная версия Tesla Cybertruck отличается дизайном лобового стекла, зеркал заднего вида и фонарей. Ее могут презентовать уже в марте.

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В США за последние дни несколько раз видели электромобиль Tesla Cybertruck. Пикап проходит финальные тесты, причем на этот раз засветился один из финальных его прототипов, который фактически идентичен серийной версии. Фото и видео с электрокаром появились в соцсетях.

Илон Маск подтвердил, что прототип Tesla Cybertruck является финальным вариантом модели – он назвал его "серийной бета-версией". Не исключено, что электрокар продемонстрируют 1 марта во время собрания инвесторов на гигафабрике Tesla в Техасе.

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Сзади обращают на себя внимание новые фонари

Новая Tesla Cybertruck визуально отличается от предыдущих прототипов, прежде всего, оригинальными треугольными зеркалами заднего вида. Кроме того, можно заметить новые компактные фонари и измененные задние двери, а у лобового стекла уменьшен угол наклона.

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Напомним, что недавно запуск производства Tesla Cybertruck в очередной раз отложили. Мелкими партиями авто начнут собирать нынешним летом, а вот полномасштабное производство стартует не ранее 2024 года. Кроме того, Илон Маск заявил, что модель подорожает.

Электрический пикап Tesla Cybertruck – одна из самых ожидаемых моделей авто в мире. Его прототип презентовали еще в 2019 году. Электрокар предложат в нескольких версиях, а его топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки.

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