В интернет попали кадры с серийным электропикапом Tesla Cybertruck (фото, видео)

Серийная версия Tesla Cybertruck отличается дизайном лобового стекла, зеркал заднего вида и фонарей. Ее могут презентовать уже в марте.

Related video

В США за последние дни несколько раз видели электромобиль Tesla Cybertruck. Пикап проходит финальные тесты, причем на этот раз засветился один из финальных его прототипов, который фактически идентичен серийной версии. Фото и видео с электрокаром появились в соцсетях.

Илон Маск подтвердил, что прототип Tesla Cybertruck является финальным вариантом модели – он назвал его "серийной бета-версией". Не исключено, что электрокар продемонстрируют 1 марта во время собрания инвесторов на гигафабрике Tesla в Техасе.

[ + – ] Сзади обращают на себя внимание новые фонари

Новая Tesla Cybertruck визуально отличается от предыдущих прототипов, прежде всего, оригинальными треугольными зеркалами заднего вида. Кроме того, можно заметить новые компактные фонари и измененные задние двери, а у лобового стекла уменьшен угол наклона.

Важно

Дизайнеры представили популярные автомобили в стилистике Tesla Cybertruck (фото)

Напомним, что недавно запуск производства Tesla Cybertruck в очередной раз отложили. Мелкими партиями авто начнут собирать нынешним летом, а вот полномасштабное производство стартует не ранее 2024 года. Кроме того, Илон Маск заявил, что модель подорожает.

Электрический пикап Tesla Cybertruck – одна из самых ожидаемых моделей авто в мире. Его прототип презентовали еще в 2019 году. Электрокар предложат в нескольких версиях, а его топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал о завершении расследования резонансного ДТП с участием электрокара Tesla.