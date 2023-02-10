Смертельное ДТП с Tesla: появились новые детали резонансного инцидента с двумя погибшими

Эксперты рассказали, что автопилот Tesla не мог стать причиной смертельного ДТП. По их словам, в инциденте виноваты двое мужчин, которые тогда находились внутри электромобиля.

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В апреле 2021 года в штате Техас произошло смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla Model S. Национальный совет по безопасности на транспорте выяснил новые детали инцидента. Об этом рассказали на сайте Teslarati.

Весной двое мужчин, которые находились в Tesla Model S трагически погибли после столкновения с деревом в жилом районе. После этого электромобиль загорелся, а этот инцидент получил широкую огласку.

Сразу после смертельного ДТП на компанию Tesla подали в суд. Во всем винили систему автопилота, которая могла привести к столкновению.

Констебль из округа 4 округа Харрис Марк Херман заявил, что в момент столкновения за рулем автомобиля никого не было. Реконструкция событий подтвердила это.

На месте ДТП один мужчина находился на переднем пассажирском сидении, а другой — на заднем. Член семьи одного из погибших сообщил властям, что видел, как он перебрался на заднее сиденье, после того как электромобиль начал движение.

Национальное управление безопасности дорожного движения и Национальный совет по безопасности дорожного движения сразу же начали расследование инцидента. Благодаря сотрудничеству с Tesla было установлено, что система автопилота не была активирована перед ДТП.

В Tesla отметили, что автопилот не может быть включен на дороге без разметки. Более того, если бы автопилот помогал управлять автомобилем, кто-то должен был находиться на месте водителя.

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Национальный совет по безопасности дорожного движения считает, что ДТП произошло по вине мужчин. Вероятнее всего, они находились в состоянии алкогольного опьянения и прямо во время движения пересели на пассажирские места.

Эксперты установили, что скорость движения электромобиля была слишком высокой. Именно поэтому Tesla Model S загорелся вскоре после столкновения.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Tesla Model S стал виновником масштабного ДТП в Сан-Франциско.