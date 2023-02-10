Смертельна ДТП із Tesla: з'явилися нові деталі резонансного інциденту з двома загиблими

Експерти розповіли, що автопілот Tesla не міг спричинити смертельну ДТП. За їхніми словами, в інциденті винні двоє чоловіків, які тоді перебували всередині електромобіля.

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У квітні 2021 року в штаті Техас сталася смертельна ДТП за участю електромобіля Tesla Model S. Національна рада з безпеки на транспорті з'ясувала нові деталі інциденту. Про це розповіли на сайті Teslarati.

Навесні двоє чоловіків, які перебували у Tesla Model S, трагічно загинули після зіткнення з деревом у житловому районі. Після цього електромобіль спалахнув, а цей інцидент набув широкого розголосу.

Одразу після смертельної ДТП на компанію Tesla подали до суду. У всьому звинувачували систему автопілота, яка могла призвести до зіткнення.

Констебль з округу 4 округу Харріс Марк Херман заявив, що на момент зіткнення за кермом автомобіля нікого не було. Реконструкція подій підтвердила це.

На місці ДТП один чоловік перебував на передньому пасажирському сидінні, а інший на задньому. Член сім'ї одного із загиблих повідомив владі, що бачив, як він перебрався на заднє сидіння після того, як електромобіль почав рух.

Національне управління безпеки дорожнього руху та Національна рада з безпеки дорожнього руху одразу розпочали розслідування інциденту. Завдяки співпраці з Tesla було встановлено, що систему автопілота не було активовано перед ДТП.

У Tesla зазначили, що автопілот не може бути увімкнений на дорозі без розмітки. Щобільше, якби автопілот допомагав керувати автомобілем, хтось мав би знаходитися на місці водія.

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Національна рада з безпеки дорожнього руху вважає, що ДТП сталася з вини чоловіків. Найімовірніше, вони перебували у стані алкогольного сп'яніння і просто під час руху пересіли на пасажирські місця.

Експерти встановили, що швидкість руху електромобіля була надто високою. Саме тому Tesla Model S спалахнув незабаром після зіткнення.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Model S став винуватцем масштабної ДТП у Сан-Франциско.