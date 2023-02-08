Дизайнеры представили популярные автомобили в стилистике Tesla Cybertruck (фото)

Пять автомобилей "примерили на себе" облик Tesla Cybertruck. Результат оказался крайне неоднозначным, но оригинальным.

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Дизайнеры показали, как бы выглядели популярные автомобили, если бы они были выполнены в стиле спорного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Проект опубликовали на сайте Autoevolution.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели угловатые Volkswagen Bettle или Bugatti Veyron, то теперь у вас есть возможность увидеть эти авто в таком виде. Такие автомобили оценил бы Илон Маск.

Tesla Cybertruck вызвал спорную реакцию среди автолюбителей, когда был представлен впервые. Некоторые высмеяли угловатый дизайн пикапа, а другие — оценили его за смелость.

Всего дизайнеры подготовили пять автомобилей в стилистике Tesla Cybertruck. Они также производят спорное впечатление.

[ + – ] Bugatti Veyron в стиле Tesla Cybertruck сильно отличается от оригинального гиперкара Фото: Leasing Options

Самый быстрый гиперкар 2000-х Bugatti Veyron лишился всех закругленных элементов экстерьера. Теперь он стал угловатым, что вряд ли бы позволило ему разгоняться свыше 400 км/ч.

[ + – ] Volkswagen Bettle еще никогда не был таким прямоугольным Фото: Leasing Options

А что насчет "жука" Volkswagen Bettle? Один из самых круглых современных автомобилей получил прямоугольные фары и острые грани кузова.

[ + – ] MINI Cooper в стиле Tesla Cybertruck дополнили некоторыми особенными деталями экстерьера Фото: Leasing Options

MINI Cooper в стиле Tesla Cybertruck выглядит как авто из будущего. На решетке радиатора появился британский флаг, который дополняет дизайн авто.

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Другие авто также остались узнаваемыми, но теперь воспринимаются по-новому. Некоторым из них такое "преображение" даже пошло на пользу.

[ + – ] Land Rover Evoque остался узнаваемым Фото: Leasing Options [ + – ] Jaguar F-Type теперь напоминает игрушку

Ранее Фокус писал, что дизайнеры из Hippo показали концепт-кар, который собран из частей 250 современных автомобилей.