Дизайнеры представили популярные автомобили в стилистике Tesla Cybertruck (фото)
Пять автомобилей "примерили на себе" облик Tesla Cybertruck. Результат оказался крайне неоднозначным, но оригинальным.
Дизайнеры показали, как бы выглядели популярные автомобили, если бы они были выполнены в стиле спорного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Проект опубликовали на сайте Autoevolution.
Если вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели угловатые Volkswagen Bettle или Bugatti Veyron, то теперь у вас есть возможность увидеть эти авто в таком виде. Такие автомобили оценил бы Илон Маск.
Tesla Cybertruck вызвал спорную реакцию среди автолюбителей, когда был представлен впервые. Некоторые высмеяли угловатый дизайн пикапа, а другие — оценили его за смелость.
Всего дизайнеры подготовили пять автомобилей в стилистике Tesla Cybertruck. Они также производят спорное впечатление.
Самый быстрый гиперкар 2000-х Bugatti Veyron лишился всех закругленных элементов экстерьера. Теперь он стал угловатым, что вряд ли бы позволило ему разгоняться свыше 400 км/ч.
А что насчет "жука" Volkswagen Bettle? Один из самых круглых современных автомобилей получил прямоугольные фары и острые грани кузова.
MINI Cooper в стиле Tesla Cybertruck выглядит как авто из будущего. На решетке радиатора появился британский флаг, который дополняет дизайн авто.Важно
Другие авто также остались узнаваемыми, но теперь воспринимаются по-новому. Некоторым из них такое "преображение" даже пошло на пользу.
Ранее Фокус писал, что дизайнеры из Hippo показали концепт-кар, который собран из частей 250 современных автомобилей.