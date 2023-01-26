Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck: названы новые сроки

Tesla не успевает запустить массовое производство пикапа Cybertruck в 2023 году. Его будут собирать на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас.

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Революционный электрический пикап Tesla Cybertruck получил новую дату начала производства. Компания не успевает запустить сборку модели до 2024 года. Об этом рассказали в издании The Verge.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил во время отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал, что массовое производство пикапа Cybertruck пришлось перенести. Он отметил, что летом 2023 года модель могут начать выпускать ограниченным тиражом.

Впервые Tesla Cybertruck представили еще в 2019 году. Его производство планировали начать в конце 2021 года, но планы поменялись из-за пандемии COVID-19.

Вероятнее всего, Cybertruck будет в основном производиться на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас. Эксперты предупредили, что необходимо ускорить сроки, чтобы модель оказала желаемое влияние на рынке.

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Цены вырастут: Илон Маск поделился новой информацией про пикап Tesla Cybertruck

Электрические пикапы Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV, а также недавно представленный Ram 1500 Revolution BEV могут составить серьезную конкуренцию Tesla Cybertruck. Модели придется предложить выгодный ценник и передовые технологии, чтобы тягаться с ними.

Ранее Фокус сообщал, что у Tesla Cybertruck может появиться более компактный вариант.