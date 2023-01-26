Tesla знову перенесла старт виробництва пікапа Cybertruck: названо нові терміни

Tesla не встигає запустити масове виробництво пікапа Cybertruck у 2023 році. Його збиратимуть на заводі Gigafactory в Остіні, штат Техас.

Related video

Революційний електричний пікап Tesla Cybertruck отримав нову дату початку виробництва. Компанія не встигає запустити складання моделі до 2024 року. Про це розповіли у виданні The Verge.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив під час звіту компанії про прибутки та збитки за четвертий квартал, що масове виробництво пікапа Cybertruck довелося перенести. Він зазначив, що влітку 2023 модель можуть почати випускати обмеженим тиражем.

Вперше Tesla Cybertruck представили ще 2019 року. Її виробництво планували розпочати наприкінці 2021 року, але плани змінилися через пандемію COVID-19.

Найімовірніше, Cybertruck в основному вироблятиметься на заводі Gigafactory в Остіні, штат Техас. Експерти попередили, що необхідно прискорити терміни, щоб модель справила бажаний вплив на ринок.

Важливо

Ціни зростуть: Ілон Маск поділився новою інформацією про пікап Tesla Cybertruck

Електричні пікапи Ford F-150 Lightning та Chevrolet Silverado EV, а також нещодавно представлений Ram 1500 Revolution BEV можуть скласти серйозну конкуренцію Tesla Cybertruck. Моделі доведеться запропонувати вигідну ціну та передові технології, щоб конкурувати з ними.

Раніше Фокус повідомляв, що у Tesla Cybertruck може з'явитися компактніший варіант.