Пікап Tesla Cybertruck може отримати незвичайну компактну версію (фото)

Коротка Tesla Cybertruck може бути створена для європейського ринку. Інформацію про появу компактної версії пікапа кілька разів підтверджував Ілон Маск.

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У Tesla Cybertruck може з'явитися компактніший варіант. Його нарис продемонстрували в автомузеї Петерсена в Лос-Анджелесі на виставці, присвяченій Tesla. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

На зображенні видно, що укорочений пікап Tesla Cybertruck має лише двоє дверей. В іншому він мало чим відрізняється від стандартної версії моделі та зберігає її нестандартний незграбний дизайн.

[ + – ] Зображення нового Cybertruck вивісили на виставці Tesla в Лос-Анджелесі

Раніше зображення дводверного електрокара Tesla Cybertruck з'явилося у відео інтерв'ю з головним дизайнером компанії Францом фон Гольцгаузеном.

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Крім того, про можливе створення компактнішої версії Tesla Cybertruck у 2019-2020 роках говорив Ілон Маск. Він оцінив імовірність її появи як дуже високу. Справа в тому, що пікап Tesla надто великий для Європи та навряд чи з'явиться там у чотиридверному виконанні.

Нагадаємо, що електромобіль Tesla Cybertruck має надійти у виробництво на підприємстві в Техасі з середини 2023 року. Його вже розкупили на 5 років уперед.

Пікап запропонують у трьох модифікаціях, а його топова версія зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с, буксирувати 6,3-тонний причіп і проїжджати 800 км без підзарядки. Крім того, Ілон Маск заявив, що електрокару під силу форсувати водні перепони.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla урочисто представила перші серійні вантажівки Semi. Їх передали замовнику — компанії PepsiCo.