Пикап Tesla Cybertruck может получить необычную компактную версию (фото)

Укороченная Tesla Cybertruck может быть создана для европейского рынка. Информацию о появлении компактной версии пикапа несколько раз подтверждал Илон Маск.

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У Tesla Cybertruck может появиться более компактный вариант. Его набросок продемонстрировали в автомузее Петерсена в Лос-Анджелесе на выставке, посвященной Tesla. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

На изображении видно, что укороченный пикап Tesla Cybertruck имеет только две двери. В остальном он мало чем отличается от стандартной версии модели и сохраняет ее нестандартный угловатый дизайн.

[ + – ] Изображение нового Cybertruck вывесили на выставке Tesla в Лос-Анджелесе

Ранее изображение двухдверного электрокара Tesla Cybertruck появилось в видео интервью с главным дизайнером компании Францом фон Хольцхаузеном.

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Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал свыше 800 км с полной нагрузкой

Кроме того, о возможном создании более компактной версии Tesla Cybertruck в 2019-2020 годах говорил и Илон Маск. Он оценил вероятность ее появления, как очень высокую. Дело в том, что пикап Tesla слишком большой для Европы и вряд ли появится там в четырехдверном исполнении.

Напомним, что электромобиль Tesla Cybertruck должен поступить в производство на предприятии в Техасе с середины 2023 года. Его уже раскупили на 5 лет вперед.

Пикап предложат в трех модификациях, а его топовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с, буксировать 6,3-тонный прицеп и проезжать 800 км без подзарядки. Кроме того, Илон Маск заявил, что электрокару под силу форсировать водные преграды.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla торжественно представила первые серийные грузовики Semi. Их передали заказчику – компании PepsiCo.